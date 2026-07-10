وفاة إمرأة سقطت داخل بئر بالبويرة

توفيت إمرأة تبلغ من العمر 48 سنة، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطها داخل بئر معبئ بالمياه، بالمكان المسمى قرية بلمو، ببلدية الأخضرية في البويرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إنتشال جثة الضحية والتي سقطت داخل بئر عمقه حوالي 10 أمتار معبئ بالماء “06 أمتار”.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، شاحنة إنقاذ، وسيارة إسعاف.