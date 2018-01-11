وفاة إمرأة في حادث مرور بالوادي

توفيت صبيحة اليوم إمرأة مجهولة الهوية في حادث مرور بقرية البعاج بلدية أم الطيور ولاية الوادي.

حيث دهستها حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط “قسنطينة – ورقلة”، أين أردتها قتيلة في عين المكان.

الحادث وقع بقرية البعاج التابعة لبلدية أم الطيور التي تبعد حوالي 150 كلم عن عاصمة الولاية.

و تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بالمغير.

بحكم أن المرأة المتوفية مجهولة الهوية لحد الآن ولم يتم التعرف عليها .

من جهتها فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث المميت.