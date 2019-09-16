وفاة إمرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح في حادث مرور بين إليزي وورڨلة

أسفر حادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 في شطره الرابط بين إليزي وورڨلة، عن وفاة إمرأة في الخمسينات من العمر وإصابة أربعة أشخاص أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتمثل هذا الحادث الذي وقع بالمنطقة المسماة حاسي بلقبور التابعة لبلدية برج عمر إدريس في إنقلاب سيارة نفعية من نوع ” فورد” على مسارها أدى إلى هلاك إمرأة بعين المكان وإصابة اربعة أشخاص اخرين بجروح.

وتدخل أعون الحماية المدنية لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين وتم نقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس.

فيما تم تحويل الجرحى نحو مصلحة الإستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية لتلقي الفحص والعلاج.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.