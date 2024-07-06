وفاة إمرأة وإصابة 6 آخرين في حادث بغليزان

لقي شخص حتفه، وأصيب 6 آخرين بجروح، إثر حادث مرور وقع اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بمنطقة كانطوني ببلدية المطمر في غليزان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، على الساعة 14 سا و13 دقيقة، من أجل حادث تصادم تسلسلي لثلاث مركبات.

وخلف الحادث وفاة إمرأة وإصابة 06 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.