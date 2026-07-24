وفاة إمرأة وإصابة 6 آخرين في حريق شقة بعين تموشنت

توفيت إمرأة وأصيب 6 آخرون بصعوبة حادة في التنفس، فجر اليوم الجمعة، إثر حريق مهول نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث لعمارة تتكون من أربعة طوابق بحي تونسي، ببلدية ودائرة عين تموشنت.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن فرق الإطفاء تدخلت في حدود الساعة الرابعة صباحاً وأربعين دقيقة، لإخماد الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.

وخلّف الحادث إصابة 7 أشخاص ينتمون لعائلتين “4 نساء و3 رجال” باختناق جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة. حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية. ونُقلوا على جناح السرعة إلى مركز الاستعجالات المحلي.

وأكدت المعاينة الطبية بمركز الاستعجالات لاحقاً وفاة إحدى المصابات، وهي إمرأة تبلغ من العمر 72 سنة. كانت في حالة صحية حرجة وفاقدة للوعي.

ولإنجاح عملية الإنقاذ والإخماد، سخرت مصالح الحماية المدنية 5 شاحنات إطفاء، وشاحنة سلم ميكانيكي. إضافة إلى 3 سيارات إسعاف.