وفاة إمرأة وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث مرور منفصلة بالبيض

توفي شخص وأصيب 7 آخرون بجروح، في 3 حوادث مرور منفصلة في ولاية البيض، خلال ال24ساعة الأخيرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، أنه وفع حادث مرور أمس عقب انحراف وانقلاب سيارة، بالطريق الوطني رقم بدائرة الأبيض سيدي الشيخ 59.

وأسفر، عن وفاة إمراة 47 سنة، وجرح 4 أشخاص أعمارهم مابين 5 و38 سنة، أين تم نقل الجرحى لمستشفى الأبيض سيدي الشيخ.

كماتم نقل الضحية، لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى ذاته.

فيما تم إصابة شخصين 23 و24 سنة، بجروح في حادث مرور وقع بين دائرتي الأبيض سيدي الشيخ وبوسمغون جنوب الولاية.

وذلك إثر إنحراف وانقلاب، سيارة إسعاف تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالأبيض سيدي الشيخ.

وعرف الطريق الوطني رقم 6أ الرابط بين عاصمة الولاية ودائرة بوقطب، إنحراف سيارة عن مسارها ثم انقلابها.

ما خلف إصابة قتاة تبلغ من العمر 24 سنة بجروح.