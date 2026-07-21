وفاة إمرأة وتسمم 3 آخرين بالغاز في قسنطينة

توفيت إمرأة، وأصيب 3 آخرون من أفراد عائلتها بحالة تسمم، صباح اليوم الثلاثاء، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزلهم العائلي ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن وحداتها الميدانية تدخلت في حدود الساعة الحادية عشرة وست وأربعين دقيقة صباحاً. عقب تلقي بلاغ يتعلق بتعرض عائلة للتسمم بالغاز بحي “250 مسكن ماسينيسا”.

وخلّف الحادث وفاة إمرأة تبلغ من العمر 45 سنة في عين المكان، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين. تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و47 سنة بحالة غثيان وضيق شديد في التنفس.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لهم في موقع الحادث. قبل إجلائهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم. فيما تم نقل جثمان الضحية المتوفاة إلى مصلحة حفظ الجثث.