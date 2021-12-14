وفاة إمراة إثر سقوطها من مصعد العمارة بالطابق الـ 11 بحي العناصر في القبة بالجزائر

لقيت إمراة بحي العناصر في القبة ولاية الجزائر مساء اليوم حتفها على إثر سقوطها من مصعد العمارة بالطابق الـ 11.

وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عمها النهار اونلاين الضحية والمدعوة “ب.ك” فتحت باب المصعد دون وجود غرفة المصعد. الامر الذي لم تنتبه له الضحية فهوت من الطابق الـ 11 إلى الارض لتتوفى بعين المكان.

وحسب معلومات مؤكدة فإن سبب الحادث راجع إلى خطأ تقني في نظام مصعد العمارة.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الحماية المدنية من اجل نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى القبة. من جهتها مصالح الامن فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.