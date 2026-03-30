وفاة امرأة وتسمم شخصين آخرين بالغاز في سكيكدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، على الساعة 09 سا 54 دقيقة من أجل اسعاف 3 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي الهواء الجميل بلدية و دائرة سكيكدة.

و خلف حادث انبعاث الغاز وفاة امرأة تبلغ من العمر 76 سنة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وتسمم شخصين آخرين لهما حالة غثيان. و ضيق في التنفس تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

