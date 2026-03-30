وفاة امرأة وتسمم شخصين آخرين بالغاز في سكيكدة

بقلم أسماء
 تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، على الساعة 09 سا 54  دقيقة من أجل اسعاف 3 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بالمكان المسمى حي الهواء الجميل بلدية و دائرة سكيكدة.

و خلف حادث انبعاث الغاز وفاة امرأة تبلغ من العمر 76 سنة تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث. وتسمم شخصين آخرين لهما حالة غثيان. و ضيق في التنفس تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

 على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

