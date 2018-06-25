وفاة إمراة وطفلها وجريح في حادث مرور بعين الدفلى

لقي شخصان حتفهما فيما أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بشطر الطريق السيار شرق-غرب العابر لعين الدفلى.

وحسب الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى “بلحاج طاهر” التابع لبلدية الحسينية بذات الولاية .

وتمثل الحادث في إنحراف سيارة سياحية وإصطدامها بجانب من شاحنة ذات مقطورة.

ما أسفر عن وفاة امرأة 42 سنة وطفلها 16 سنة وإصابة سائق السيارة بجروح خطيرة رب العائلة 56 سنة.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة فيما تم إجلاء المصاب نحو العيادة المتعددة الخدمات لبومدفع

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.