وفاة إمراة واصابة 3 أشخاص آخرين في حادث إنحراف سيارة بمسعد

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بولاية بمسعد المنتدبة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 16 سا و 55 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “هيونداي اكسنت” ، تحمل ترقيم ولاية المسيلة، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ب منطقة أم الخشب حوالي 70 كلم عن بلدية مسعد.

الحادث حسبما أفاد به بيان الحماية المدنية بولاية الجلفة، خلف للأسف وفاة ضحية من جنس انثى تبلغ من العمر 24 سنة واصابة 03 آخرين تتراوح اعمارهم مابين 19 سنة و 65 سنة، تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى مسعد فيما تم تحويل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى. و قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.