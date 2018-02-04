وفاة الأستاذ والباحث الجزائري شريبط أحمد شريبط

توفي اليوم الأحد الأستاذ والباحث الجزائري شريبط أحمد شريبط بولاية عنابة.

ويعتبر الرّاحل أحد رواد النقد في الجزائر له عدّة مؤلفات وكتب حول الحركة الأدبية الجزائرية المعاصرة.

وساهم بشكل كبير في إثراء المشهد الثقافي داخل الوطن وخارجه.

وكذا تطوّر البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، وهو صاحب معجم النقاد العرب. الذي يعدّ مرجعا أساسيا للكثير من الأدباء والباحثين.

كما ترأس الراحل في سنوات التسعينيات فرع إتحاد الكتّاب بعنابة.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدّم وزيرالثقافة عز الدين ميهوبي بأخلص تعازيه

إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والجامعية.

وكذا إلى أهالي عنابة اثر فقدان أحد أبنائها البررة، الذي عاش ومات مخلصا للرّسالة النبيلة في تبليغ العلم والمعرفة والسمو بهما.