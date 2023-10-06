وفاة الأسد الأشهر في بريطانيا “سيمبا”
بقلم نسرين محفوف
توفي أسد تم إنقاذه قبل 13 عامًا من حديقة حيوان رومانية ونقله إلى حديقة الحياة البرية في يوركشاير ببريطانيا.
وقال العاملون في حديقة يوركشاير للحياة البرية إن سيمبا البالغ من العمر أربعة عشر عامًا. توفي يوم الثلاثاء بعد “معركة مستمرة مع المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر”.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن عن وفاته. قال الموظفون إن سيمبا، الذي كان آخر أسد ذكر في الحديقة، كان “حيوانًا رائعًا”.
وأضافوا أن “إرثه سيستمر لسنوات قادمة”.
وكان سيمبا واحدًا من 13 أسدًا تم إنقاذهم من حديقة حيوان رومانية ضيقة في فيفري 2010.
كان سيمبا واحدًا من 13 أسدًا تم إنقاذهم من العيش في ظروف سيئة في أقفاص صغيرة. ذات أرضية خرسانية في حديقة حيوان أوراديا في رومانيا في فيفري 2010.
وفي العام السابق، أطلقت حديقة يوركشاير للحياة البرية. بالقرب من دونكاستر، نداء لجمع مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني لجلب الحيوانات إلى المملكة المتحدة.
وتم نقل الفخر إلى مطار روبن هود في جنوب يوركشاير على متن طائرة بوينج 737 معدلة خصيصًا.
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