وفاة الأسطورة البرازيلية ماريو زاغالو

توفي الأسطورة البرازيلية، ماريو زاغالو، بطل العالم في كرة القدم 4 مرات مع منتخب البرازيل كلاعب، مدرب ومساعد مدرب، أمس الجمعة عن 92 عاما.

وتوج زاغالو، الملقب بالـ”بروفيسور”، بلقب كأس العالم كلاعب مرتين في 1958 و1962، وكمدرب في 1970، وكمساعد مدرب في 1994.

وكان زاغالو قد دخل إلى مستشفى في ريو دي جانيرو في أوت 2023، بسبب التهاب في المسالك البولية.

ولعب الجناح السابق دورا هاما في التشكيلة التي أحرزت لقبي المونديال في 1958 و1962، مع الأسطورة بيلي.

كما قاد البرازيل كمدرب عام 1970 في تشكيلة اعتبرت الأعظم في تاريخ اللعبة، ثم كان مدربا مساعدا في مونديال الولايات المتحدة 1994، وعاد ليدرب البرازيل عام 1998 عندما خسرت البرازيل النهائي ضد فرنسا.

وعادل إنجازه لاحقا بإحراز لقب المونديال كلاعب ومدرب كل من الألماني فرانتس بكنباور (1974 و1990) والفرنسي ديدي ديشان (1998 و2018).

Rest in peace to one of the greatest legends in football history, Mário Zagallo.

1958 & 1962 player

1970 manager

1994 coordinator

2002 advisor

Involved in all of Brazil’s world cup victories.

Your legacy will not be forgotten 🙏🏽 pic.twitter.com/csntt9qR9Y

