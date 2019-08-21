وفاة الأميرة دينا الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الأردني الراحل، حسين بن طلال.

ونعى الديوان الملكي الأردني، في بيان له، وكتب: “بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة، دينا عبد الحميد، التي النتقلت غلى رحمة الله،ّ اليوم الأربعاء”.

وسيتم تشييع جثمان الأميرة دينا، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثوزاها الأخير، بالمقابر الملكية، في مراسم خاصة.

والأميرة دينا، هي الزوجة الأولى لملك الأردن الراحل الملك الحسين، وهي من مواليد القاهرة سنة 1929، ملكة الأردن السابقة “1955- 1957” أميرة هاشمية.

تزوجت الأميرة دينا عقب طلاقها من الملك حسين، من مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية معروف باسم صلاح التعمري.

وتزوج الملك حسين أربع مرات، الاولى من الأميرة دينا، والثانية من الأميرة منى “1961 -1971” والدة الملك الحالي عبد الله.

وتزوج ملك الأردن الراحل، بالثالثة، وهي الملكة علياء عام 1،972 وتوفيت بحادث طائرة عام 1977.

وكانت الزوجة الأخيرة، للملك حسين، هي الملكة نور، والتي تزوجها عام 1978، وحتى وفاته عام 1999.