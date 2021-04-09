وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
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لقي شاب في العشرينات من العمر مصرعه إثر حادث مرور، وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 01 في الجلفة.
وحسب مصدر "النهار أونلاين"، فإن إسعافات الوحدة الثانوية…
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إهتزت، صباح اليوم، قرية الوادي الكبير ببلدية عين شرشار ولاية سكيكدة ، على وقع جريمة قتل، نفذها أب في العقد السابع من العمر.
وحسب المعلومات المتوفرة،…
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تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة في عملية أمنية نوعية من حجز أزيد من 3 كيلوغرام من الكيف المعالج.
كما حجزت ذات المصالح كمية من…
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