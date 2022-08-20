وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مساعيد

إنتقل إلى رحمة الله، اليوم السبت، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيوارى الفقيد الثرى، اليوم السبت، بعد صلاة العصر، بمقبرة العالية، بالجزائر العاصمة.

وجاء في البيان: “انتقل إلى جوار ربه، اليوم السبت، السيد محمد الأمين ميساعيد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية. رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان، وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. سيوارى المرحوم الثرى، عصر اليوم، بمقبرة العالية”.