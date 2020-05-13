وفاة الإعلامية “رشا حلمي” بعد إصابتها بـ”كورونا”

توفيت، أمس الثلاثاء، الإعلامية والمذيعة في التلفزيون المصري، رشا حلمي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أين أعلن زوجها عن وفاتها في مستشفى “الحميات” بعد أيام من بداية علاجها ضد المرض.

وأكدت رئيسة خلية الأخبار، أميرة سالم، بأن الراحلة لم تأتِ إلى مقر العمل منذ أيام ولم تختلط بأي عامل، فيما أضافت الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، بأن الفقيدة كانت قد عانت من آثار المرض ونقلت على جناح السرعة إلى مستشفى “الحميات” وتم البدء في متابعة حالتها، غير أنها توفيت وهي تتلقى العلاج.

للتذكير، فإن الرّاحلة كانت قبل وفاتها تعمل في قسم الأخبار كمحاسبة بعد عملها في عدة مجالات في التلفزيون المصري كإعلامية ومذيعة.