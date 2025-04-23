وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري

توفي صباح اليوم الإعلامى السوري ، صباح اليوم الأربعاء، وسط صدمة كبيرة لاسيما وأن الراحل يحظى بشعبية كبيرة وسط نجوم الفن والإعلام باعتباره متخصصا فى تغطية الفعاليات الفنية الكبرى على مدار سنوات وهو ما جعله يكون العديد من الصداقات مع النجوم والنجمات.

والاعلامي صبحي عطري من مواليد 6 جويلية1977 في مدينة حلب السورية وتخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية. حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني.

بدأ مسيرته الإعلامية في عام 2007 مع قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV، منها “يا هلا”، “آخر الأخبار أونلاين”. “Star World”، “موزاييك”، “Fun News”، و”Wrap Up”. كان معد ومقدم برامج mbc بين 2014. و،2023 حيث قدم برنامج تريندنغ كما كان مراسل برنامج “ET “بالعربى.