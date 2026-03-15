وفاة الإعلامي الفلسطيني جمال ريان

توفي الإعلامي الفلسطيني البارز جمال ريان عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد مسيرة إعلامية طويلة جعلت منه أحد أبرز وجوه الأخبار في العالم العربي.

ويُعد ريان،أحد الأصوات التي ارتبطت ببدايات قناة الجزيرة منذ انطلاقها في منتصف التسعينيات، وهو من الجيل المؤسس للقناة، إذ كان أول مذيع يظهر على شاشة الجزيرة عند انطلاق بثها عام 1996.

ليصبح لاحقاً أحد أشهر مقدمي نشرات الأخبار فيها، ومشاركاً في تغطية أبرز التحولات السياسية والأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

ووُلد جمال ريان عام 1953 في مدينة طولكرم الفلسطينية، وبدأ مسيرته المهنية في العمل الإذاعي والتلفزيوني عبر التلفزيون الأردني. حيث عمل في تقديم البرامج والنشرات الإخبارية قبل أن ينتقل إلى العمل الدولي.

وفي مرحلة لاحقة انضم إلى القسم العربي في BBC في لندن، حيث اكتسب خبرة واسعة في العمل الإعلامي الدولي. قبل أن يكون أحد الأسماء التي شاركت في تأسيس قناة الجزيرة في الدوحة.

ارتبط اسم جمال ريان بما يُعرف بـ”الجيل الذهبي” لمذيعي قناة الجزيرة. حيث شكّل حضوره الإخباري وصوته المميز جزءاً من ذاكرة المشاهد العربي خلال سنوات طويلة من التغطيات السياسية والبرامج الإخبارية.

كما عُرف بمواقفه الواضحة في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وكان حاضراً بآرائه وتعليقاته عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب عمله التلفزيوني.