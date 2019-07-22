وفاة البحرينية الشابة صابرين بورشيد “أجمل مذيعات العرب”

توفيت، اليوم الإثنين، الإعلامية والممثلة البحيرينة الشابة، “صابرين بورشيد”، عن عمر يناهز الـ34 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحسب موقع “ليالينا”، فقد أعلن والد “صابرين بورشيد”، خبر وفاتها، عبر منشور على صفحته بالأنستغرام.

وكان والد الإعلامية البحرينية، قد كشف في أفريل الماضي، عن إصابتها بـ3 أورام في المخ، استلزمت سفرها للخارج للعلاج.

وأحدث خبر وفاة “صابرين بوشيد”، حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن شغل خبر مرضها، الأوساط الفنية الخليجية، منذ أشهر.

وقدمت “صابرين بورشيد”، عدة برامج تلفزيونية، كما عملت في الإذاعة، وقدمت في رمضان 2010 برنامج مسابقات،

والذي حقق نسبة مشاهدات كبيرة، في البحرين والخليج، وحصدت لقب “أجمل مذيعات العرب”.