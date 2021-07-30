وفاة البرلمانية “دومة نجية” بفيروس كورونا.. وبوغالي يعزي عائلتها

توفيت اليوم الجمعة النائب بالمجلس الشعبي الوطني “دومة نجية” عن ولاية عين تموشنت ، متأثرة بفيروس كورونا.

من جهته كتب رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تغريدة على تويتر قدم فيه تعازيها إلى عائلة الراحلة:” ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة دومة نجية نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية عين تموشنت متأثرة بفيروس كورونا. وعلى إثر المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي لعائلتها الكريمة. وأسأل الله تعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهمنا وذويها جميل الصبر والسلوان”