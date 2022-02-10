وفاة البروفيسور “فؤاد بوقطة” متأثرا بفيروس كورونا

توفي اليوم البروفيسور وعميد جامعة باجي مختار بعنابة “فؤاد بوقطة” بعد معاناته مع فيروس كورونا.

وبهذا المصاب تفقد الأسرة الجامعية بولاية عنابة تفقد العميد السابق ومؤسس معهد علوم الاعلام و الاتصال وبجامعة باجي مختار.

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة البروفيسور عبد الرحمن بن خالفة.

وجاء بالتعزية “بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله ومشيئته، تلقيت نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، البروفيسور عبد الرحمن بن خالفة”.

وأضاف “اصطفاه الله إلى جواره في شهر رمضان الفضيل، بعد مسيرة متنوعة وثرية جمع فيها بين النشاط الأكاديمي والعمل الميداني”.

وتابع “إننا نفقد أحد الخبراء والكفاءات الوطنية في قطاع المالية، التي تقلدت عدة مناصب”.

ومنها وزير المالية، الأمين العام لجمعية البنوك المغاربية، وآخرها مبعوثا خاصا للاتحاد الإفريقي –يضيف الوزير-.

وقال “وإذ أتقاسم معكم الآلام بهذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم لذوي الراحل وزملائه بالتدرس الجامعي، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة”.

ودعا الـمولى جلّ جلاله، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانه.

وأن يلهم ذويه جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه السميع الـمجيب.

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