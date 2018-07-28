وفاة البطلة العالمية حليمة مفتاح في صمت بقمار بعد معاناة طويلة مع المرض

انتقلت إلى الرفيق الأعلى، البطلة العالمية حليمة مفتاح المعروفة بسليمة، وذلك اثر مرض عضال ألزمها الفراش لمدة طويلة.

مفتاح حليمة، بطلة من أبطال الوادي وصاحبة العديد من الألقاب وطنيا ودوليا في رياضة كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

شاركت في عدة تجمعات رياضية وطنية وعالمية خاصة رياضة المعاقين، اين شاركت في الالعاب الرياضية التي أقيمت إيرلندا سنة 2003 بعاصمة” دبلن “وحصلت على ميداليتين وتوجت بمراتب مشرفة .

إلا أنه وللأسف في الأخير مرضت ولم يسمع بها أحد بل ربما لا تعرفها الرابطة الولائية لرياضة المعاقين وحتى السلطات والجهات المعنية لا يعرفون عنها الكثير.

وظلت طريحة الفراش لسنوات في طي النسيان، الفقيدة ورت الثرى صبيحة اليوم السبت بمقبرة قمار بالوادي .