وفاة البطل الجزائري عبد الباسط بوزار

توفي، مساء اليوم الإثنين، المصارع الجزائري، عبد الباسط بوزار، بعد معاناة مع مرض خطير لمدة عامين كاملين.

المرض الذي أجبر البطل الجزائري على ملازمة الفراش بالمؤسسة الإستشفائية فرانس فانون بالبليدة، يتمثل في ورم على مستوى المخ.

وسبق أن تطرقت قناة “النهار” لمأساة الشاب، وهو ما لاقى الكثير من التفاعل خاصة بعد صرخة الأب الذي ذرف الدموع على الخذلان الذي شعر به، كوالد لشاب شرف الراية الوطنية.

تغطية “النهار” وصل صداها لوزارة التضامن التي قالت أنّها ستتكفل بنقله للعلاج في فرنسا، قبل أسبوعين، تحت توصية من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ووزارة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الباسط بوزار شرف الجزائر في كل المحافل الدولية التي شارك فيها، فهو حامل للقبين الإفريقي والعربي مرتين في كل بطولة.

كما كان الراحل بطلًا للجزائر 7 مرات، وحامل لكأس الجزائر 7 مرات أيضاً وهو شاب من خيرة ما أنجبت رياضة المصارعة بالجزائر.