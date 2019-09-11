وفاة الجنرال عمرون مدير مركب صناعة الألبسة العسكرية بسكتة قلبية داخل مكتبه

توفي صبيحة اليوم الأربعاء، العميد جمال عمرون مدير مركب صناعة الألبسة العسكرية ولواحقها بالخروبة بالعاصمة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الجنرال عمرون كان داخل مكتبه لحظة وفاته، بمقر وحدة صناعة الألبسة العسكرية بالخروبة.

وقالت ذات المصادر إن العميد جمال عمرون قد أصيب بسكتة قلبية، في الساعات الأولى من بداية عمله صباح اليوم.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة، بانتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي، مثلما هو معمول به في كل حالات الوفاة بالسكتة القلبية.

وتنحدر أصول العميد جمال عمرون من ولاية تيزي وزو، وتحديدا من ضواحي الأربعاء نايث إيراثن.

وكان الفقيد قد تمت ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد منذ سنة ونصف.