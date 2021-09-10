وفاة الحاج أحمد شعلال شيخ زاوية الحاج بن عودة بالسوقر

إنتقل إلى رحمة الشيخ الحاج أحمد شعلال شيخ زاوية الحاج بن عودة بالسوقر بولاية تيارت عن عمر ناهز 86 سنة.

وعمل الشيخ الحاج احمد الراحل الذي تمت مبايعته يوم 26 فيفرى 2010 شيخا لزاوية ال شعلال وهذا خلفا لأخيه المرحوم الحاج محمد على مواصلة درب العطاء وخدمة القرآن وأهل المنطقة.

وهذا من خلال عديد النشاطات التي تهدف إلى تخريج عديد الطلبة من حفظة القرآن الكريم وكذا جلسات الصلح والملتقيات العلمية.

يذكر أن الزواية تحافظ على كنز من المخطوطات التي يفوق عمرها حوالي قرن ونصف والتي مازالت موجودة وقد كانت محل دراسة من الباحثين الجزائريين.

ويعتبر الحاج أحمد شعلال جد وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، وبالمناسبة قدّمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة لعائلة المرحوم بإذن الله سائلين المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.