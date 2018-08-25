وفاة الحاج الربعي خليفي من أم البواقي بالبقاع المقدسة 

تلقت بيوم السبت بالغ الحزن و الأسى عائلة الربعي، القاطنة بحي 1500 سكن ببلدية أم البواقي خبر وفاة ابنها الحاج الربعي خليفي البالغ من العمر 53 سنة، بالبقاع المقدسة أثناء تأديته لمناسك الحج.

وبحسب تصريحات أقارب الحاج لـ “النهار” التي تنقلت إلى منزل الحاج فإن الربعي خليفي توفي عشية وقفة عرفة بمستشفى الملك عبد الله عبد العزيز.

وهذا دون إعطاء أية تفاصيل حول أسباب الوفاة حيث وبعد 5 أيام مرت على انقطاع الإتصال به عبر شبكة التواصل الإجتماعي علمت العائلة بخبر وفاة خليفي الذي تنقل إلى مكة مرفوقا بوالدته 74 سنة في ظروف صحية جيدة.

وفي تصريح خاص لـ “النهار” انتقدت عائلة الحاج المتوفي بشدة البعثة الجزائرية للحج التي وبحسب العائلة لم تقم بإبلاغها بخبر وفاة الحاج الربيعي خليفي الذي توفاه الأجل بالبقاع المقدسة، عن عمر ناهز 53 سنة تاركا وراءه أم لأربعة أيتام.