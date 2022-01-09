وفاة الحاج عبد الكريم كروم بمدينة المحمدية

توفي عصر يوم أمس الأحد الحاج عبد الكريم كروم اللاعب السابق التاريخي لفريق جبهة التحرير الوطني عن عمر ناهز 86 سنة .

خبر وفاة الراحل أعلن عنه من طرف ذويه في بيته الكائن وسط مدينة المحمدية . و يعد الراحل مجاهدا ترك بصمات تاريخية في فريق الأفلان في سياق النضال على مدى سنوات الثورة التحريرية .

هذا و سيتم تشييع مثواه في مقبرة البلانتار عصر اليوم الإثنين بحضور منتظر لما تبقى من قدماء فريق الأفلان فضلا عن جمع من ممثلي السلطات المحلية و الولائية و الأمنية و مسؤولي مديرية الشباب و الرياضة لولاية معسكر .

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توفي اليوم الأحد العسكري المتقاعد الأول كمال فراحتية عن عمر ناهز 37 سنة، في حدود الساعة الثالثة صباحا بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة.

للإشارة، الفقيد كان مصابا بمرض تشمع الكبد الذي ألزمه الفراش لمدة طويلة.

كما أن الفقيد كان قد تم نقله للعلاج بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة نهاية الأسبوع الماضي.

وهذا بعد تعليمات من الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

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توفيت صباح اليوم الخميس، الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان. حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية،ثم أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة القديرة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة. وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

في حين كانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية. حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

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كما كان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل “الحرير المخملي”، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية. من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى ووفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانان سامي مغاوري وطارق صبري.

وفكرة العمل مأخوذ عن رواية تحمل التسمية ذاتها “الحرير المخملي” لأميمة عز الدين، وقام بإخراجه أحمد حسن.

والفنانة الراحلة، هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف. كما كونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث “منى ومنال وميرفت” فرقة “الفور إم” في نهاية سبعينيات القرن الماضي. وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

والفنانة من مواليد القاهرة عام 1956، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما شاركت في أكثر من 35 عملا تلفزيونيا، ولها ما يربو على 21 فلما سينمائيا، وعدد من السهرات والبرامج التلفزيونية.

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