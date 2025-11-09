وفاة الداعية المصري زغلول النجار

توفي صباح اليوم الأحد الداعية المصري زغلول النجار عن عمر ناهز 92 عاماً، في الأردن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الدعوة الإسلامية والبحث العلمي. خصوصًا في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

ونعت الأوساط العلمية والدعوية في العالم العربي والإسلامي الفقيد. الذي أمضى أيامه الأخيرة في مستشفى الخالدي بالعاصمة الأردنية عمّان.

ويُعدّ النجار من أبرز روّاد التوفيق بين الحقائق الكونية والنصوص القرآنية. وقد ترك إرثًا علميًا كبيرًا من خلال مؤلفاته ومحاضراته وبرامجه الإذاعية. أبرزها برنامج “مع العلماء”.