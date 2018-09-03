وفاة الدكتورة عويسات عائشة بسبب الإهمال بعد لسعة عقرب بورقلة

توفيت الدكتورة عويسات عائشة، بعد معاناة مع المرض والإهمال، وهي إطار من ولاية ورقلة لأزيد من عشرة ايام كاملة في مستشفى ورقلة.

حيث مكثت المرحومة في مصلحة الإنعاش للمستشفى بعد تعرضها للسعة عقرب بحي السكني بوعامر بعاصمة الولاية ورقلة .

الدكتورة عائشة تعمل بجامعة حمة لخضر بالوادي وعضو في اللجنة العلمية بجامعة ورقلة في اللأدب العربي.

اين لقيت حالة الدكتورة حالة من الاستهجان الكبير لدى الاوساط الشعبية لعدم توفر طبيب في القلب طيلة مكوثها في مصلحة الانعاش.

وحسب معلومات مقربة الطبيب الذي كان يزاول عمله في مستشفى ورقلة تفوق في أحد الإختبارات و ذهب للعمل في ولاية مستغانم .

بعدها تطوع احد الاطباء المختصين الخواص للمراقبة حالة الصحية للاستاذة ولكن حالتها تازمت تطلب مختص اخر في الاعصاب الذي ينعدم ايضا في ذات المستشفى .

وستقبر المرحومة مساء اليوم على الساعة السادسة في مقبرة الحجيرة بورقلة .