وفاة الدكتورين عباد حميد وملوك ياسر

انتقل إلى رحمة الله، ليلة السبت إلى الأحد، الدكتورين حميد عباد، وملوك ياسر.

وتوفي طبيب الأطفال والحساسية، الدكتور حميد عباد، ليلة السبت إلى الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقدم الفقيد الكثير في مجال التكوين المتواصل للأطباء، حيث أكد العديد ممن كانوا يعرفون الراحل، أنه من أكفأ الدكاترة.

وجمع الفقيد بين العلم والخبرة وحسن الخلق، مما جعله معلما ناصحا وموجها –يضيف المتحدثون-.

وأضافوا “حميد في تعامله مع الأطباء يوقر الكبير ويحنو كالأب على الصغير، بتواضعه و ابتسامته التي لا تفارق”.

كما انتقل الى رحمة الله الدكتور ملوك ياسر أخصائي أمراض النساء والتوليد.

وقد قدم طاقم المؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد مدغري، في سعيدة، تعازيه بوفاة الأخصائي، راجيا من المولى أن يرحم الفقيد، ويلهم ذويه الصبر.