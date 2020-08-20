وفاة الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السلام

توفي الشيخ الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف السلام الجزائر وعضو المجلس الشرعي لأيوفي، الخبير القانوني، رئيس وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم.

ويعد الدكتور حسين حامد حسان أحد أبرز فقهاء ورواد الصناعة المالية الإسلامية، وهو خبير قانوني ودستوري، ولد عام 1932م في مصر.

كما ساهم في تأسيس جامعات، ودرَّس في عددٍ منها حول العالم، مثل: ليبيا، ومكة المكرمة وجدة وإسلام آباد وكازاخستان.

عَمِل حسين حامد حسان مستشارا قانونيا واقتصاديا لبعض الهيئات والمنظمات الدولية وبعض الرؤساء والدول وساهم في إعداد دساتيرها وقوانينها قيرغيستان وكازخستان وباكستان.

كما ساهم الفقيد في حركة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منذ إنشائها، وقام بتدريب كوادرها، وتولى رئاسة وعضوية مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، بالإضافة إلى رئاسته وعضويته للمجامع الفقهية حول العالم.

وقام بتأليف عدد من الكتب والبحوث في مجالات القانون والشريعة والاقتصاد المقارن والتأمين والبنوك والإعلام الإسلامي.