وفاة الدكتور نذير حمودي رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين بتندوف

انتقل أمس، إلى رحمة الله، الدكتور نذير حمودي رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين بتندوف اثر وعكة صحية ألمت به.

وقد نشأ الفقيد رحمة الله عليه في أوساط الستينيات بين سواري مسجد الرحمة بالجزائر العاصمة.

وكان له تردد كثير في بداية الثمانينات على مسجد الجامعة المركزية، حيث إلتقى فيه بدعاة ومشايخ كثيرين أجازه بعضٌ منهم في القرآن الكريم وفي بعض العلوم الأخرى.

وإلتحق بالجامعة حيث تخرج منها مهندسا معماريا وعمل بعد تخرجه في مجال الهندسة المعمارية ببعض بلدايات العاصمة، ثم اختار أن يُنشئ مكتبا للدراسات بولاية تندوف الذي يرجع إليه الفضل في انجاز أغلب مشاريعها التنموية.

كان المرحوم عضوا بالمجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ورئيسا لشعبتها بالولاية.

كان له الفضل في إحياء حلق الإقراء لتعليم القرآن الكريم بتندوف حيث أجاز عددا من المقرئين.

وعرف الفقيد بتضامنه التام مع الشعب الصحراوي، كما كانت له إسهامات هامة في تقديم الاعانات الكثيرة له.

كان آخر ما يشغل باله هو تأسيس جمعية ثقافية علمية تهتم بالحفاظ على التراث المحلي القديم وتربية الإطار المبني فعاجلته المنية قبل تجسيد هذا المسعى.

وقد وري الثرى بمقبرة موساني بولاية تندوف أين أوصى أن يدفن، وحضر جنازته جمع غفير من أهل تندوف وطلبته الكثر ومحبيه.