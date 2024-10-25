وفاة الدولي المغربي السابق عبد العزيز برادة

توفي أمس الخميس، الدولي المغربي السابق، عبد العزيز برادة، عن عمر يناهز 35 عاما، اثر أزمة قلبية، حسبما تناقلته تقارير صحفية مغربية.

وحمل برادة، ألوان العديد من الأندية، بعدما كانت بدايته من باريس سان جيرمان الفرنسي. أبرزها خيتافي الاسباني، زميلا للدولي الجزائري مهدي لحسن، إلى جانب أولمبيك مارسيليا، والنصر والجزيرة الاماراتيين.

كما ارتدى برادة، المولود في فرنسا، قميص المنتخب المغربي في 28 مناسبة. سجل خلالها 4 أهداف، ما بين 2012-2015، إلى جانب 7 مشاركات مع المنتخب الأولمبي المغربي، ما بين 2011-2012 سجل خلالها 4 أهداف أيضا.

وتقدمت إدارة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بتعازيها في وفاة لاعبها السابق. في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”. وهو الذي حمل ألوان الفريق ما بين 2014-2016.

من جهتها، نقلت صحيفة “البطولة” المغربية، عن مصدر مقرب من عائلة برادة، بأن الفقيد وافته المنية، أمس الخميس. في حدود الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فرنسا.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن برادة، دخل لأخذ قيلولة بمنزله بضواحي العاصمة باريس. ولم ينهض بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.