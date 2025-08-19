وفاة الرئيس الأسبق لـ “الفاف” يسعد دومار

قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه في وفاة الرئيس الأسبق للفاف، يسعد دومار.

وأفادت “الفاف” في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان يسعد دومار، وافته المنية يوم أمس الاثنين عن عمر ناهز 92 سنة.

وولد الفقيد بتاريخ 27 جويلية 1933 بالأبيار بالجزائر العاصمة، وتولى رئاسة “الفاف” في الفترة ما بين 1984-1986.

كما كان لاعبا دوليا سابقا، إذ تقمص ألوان المنتخب الوطني في مناسبتين سنة 1963، خلال أول لقاءين للجزائر المستقلة أمام كل من بلغاريا (صنف الآمال) وتشيكوسلوفاكيا.