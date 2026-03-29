وفاة الرئيس الأسبق والمجاهد اليامين زروال: الرئيس تبون يتلقى تعازي بوروندي

قدّم رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيميي، تعازيه الخالصة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال، في لفتة تضامنية تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وجاء في رسالة التعزية التي بعث بها الرئيس البوروندي، تعبيره عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل، مؤكداً تضامنه الكامل مع الجزائر، قيادةً وشعباً، في هذه اللحظات الأليمة. كما عبّر عن صادق مواساته لعائلة الفقيد، مستذكراً خصاله الوطنية ودوره البارز في خدمة بلاده خلال مرحلة حساسة من تاريخها.