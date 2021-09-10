وفاة الرئيس البرتغالي الأسبق الاشتراكي جورجي سامبايو

توفي الرئيس البرتغالي الأسبق الاشتراكي جورجي سامبايو الذي شغل عدة مناصب في الأمم المتحدة، الجمعة في منطقة لشبونة عن 81 عاما.

وعلق الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوسا “جورجي سامبايو غادرنا اليوم تاركا لنا إرثا مزدوجا من الحرية إنما كذلك المساواة”.

من جهته أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا “ننحني أمام ذكرى شخص لطالما كان قدوة” مشيدا بـ”نزاهته الأخلاقية”.

وأضاف أن الحكومة الاشتراكية قررت إعلان الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتبارا من السبت.

وكان جورجي سامبايو الذي تولى منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي ثم رئاسة بلدية لشبونة قبل تسلم الرئاسة بين 1996 و2006، يعاني من مشكلات في القلب ونقل إلى المستشفى منذ نهاية أوت.

ولد سامبايو في سبتمبر 1939 في عائلة بورجوازية، وباشر العمل السياسي خلال فترة دراسته القانون، فكان من منظمي الإضرابات الجامعية عام 1962 ضد الدكتاتورية. وبعد تخرجه تولى الدفاع عن العديد من السجناء السياسيين.

فاز بالرئاسة منذ الدورة الأولى من الانتخابات في 1996، متفوقا على خصمه اليميني أنيبال كافاكو سيلفا الذي خلفه لاحقا (2006-2016).