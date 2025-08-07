وفاة الرئيس الروماني الأسبق.. وزير الاتصال يوقع على سجل التعازي بسفارة رومانيا

وقع وزير الاتصال محمد مزيان، باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على سجل التعازي بمقر سفارة رومانيا بالجزائر العاصمة، إثر وفاة الرئيس الروماني الأسبق إيون إليسكو.

وجاء في نص التعزية: “بعميق مشاعر الحزن والأسى، تلقينا وفاة الفقيد إيون إليسكو، الرئيس الأسبق لرومانيا، الذي بوفاته تفقد البلاد إحدى قاماتها التاريخية التي كان لها دور بارز في رسم معالم دولتها الحديثة ورمزا سياسيا فذا تفانى في سبيل الدفاع عن مصالح بلاده وشعبه”.

وتابع: “ولا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتوجه باسم السيد رئيس الجمهورية والجزائر شعبا وحكومة بخالص عبارات التعازي وأعمق مشاعر التعاطف والمواساة في هذه المحنة الأليمة، إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب الروماني الصديق وحكومته”.

واستذكر السيد مزيان في هذا المقام “الزيارة التاريخية التي قام بها الفقيد ليون إليسكو، إلى الجزائر بتاريخ 13 جانفي 2003، والتي شكلت آنذاك علامة فارقة في سجل علاقات التعاون والصداقة الجزائرية-الرومانية”.