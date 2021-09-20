وفاة الرئيس السابق بوتفليقة.. الصين تقدم تعازيها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هنا، إن الصين تنعي بصدق وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وذكر تشاو لي جيان في بيان إن “بوتفليقة كان رجل دولة بارزا وقائد حركات تحرير وطنية في الجزائر والعالم العربي وإفريقيا”.

وأضاف تشاو أن الرئيس السابق “كان أيضا صديقا قديما للشعب الصيني”. مشيرا إلى أنه ساهم باستعادة الصين لمقعدها الشرعي بالأمم المتحدة، عندما كان يشغل منصب وزير خارجية الجزائر قبل 50 عاما.

وتابع تشاو قائلا “إن بوتفليقة خلال توليه منصب رئيس الجزائر، عزز بنشاط تطوير العلاقات الصينية-الجزائرية”. و”عمق التعاون الودي الثنائي، ودعم علاقات الصداقة بين شعبي البلدين”.

وأضاف المتحدث أن “الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الجزائر لتحقيق تقدم في الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجزائر”.

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