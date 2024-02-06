وفاة الرئيس السابق للشيلي إثر حادث تحطم مروحية

توفي الرئيس السابق للشيلي سيباستيان بينيرا، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء اثر حادث تحطم مروحية عن عمر ناهز 74 عاما.

وحسب ما أعلن مكتبه في بيان، فإن الرئيس الشيلي السابق قضى في منطقة لاغو رانكو التي تعتبر مقصدا سياحيا والواقعة على بعد نحو 920 كلم إلى الجنوب من سانتياغو.

وكان بينيرا يتنقّل غالبا بمروحيته الخاصة، وكان يملك حصصا في شركة الطيران الوطنية وفي شبكة تلفزة وغيرها من المؤسسات التجارية.

وللإشارة، سبق لبينيرا وأن تولى الرئاسة الشيلية لولايتين غير متتاليتين، حيث كانت المرة الأولى في عام 2010 في ولاية مدتها أربع سنوات.

أما المرة الثانية كانت سنة 2018 إلى غاية 2022 خلفا لميشيل باشليه.