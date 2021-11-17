وفاة الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الشيخ سليمان بشنون

توفي اليوم الاربعاء، الشيخ سليمان بشنون أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين البارزين، والرئيس الشرفي حاليا والإطار السامي السابق لوزارة الشؤون الدينية عن عمر ناهز 98 سنة.

ونشرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك”: فقدت الجزائر اليوم أحد رجالها العلماء العاملين، فقد توفى الله الشيخ سليمان بشنون من اعضاء جمعية العلماء البارزين، والرئيس الشرفي حاليا والإطار السامي السابق لوزارة الشؤون الدينية عن عمر 98 سنة رحمه الله وجعله من أهل الجنة وتقبله في الصالحين.”

وبهذه المناسبة الأليمية قدّمت جمعية العلماء تعازيها لأهله وذويه والجزائر كلها في وفاة هذا العالم العامل.

طالع أيضا:

وفاة الدكتور نذير حمودي رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين بتندوف