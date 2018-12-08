وفاة الرئيس الكولومبي السابق

توفي رئيس كولومبيا السابق بيليساريو بيتانكور، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 95 عاما، وفق ما أعلنته عيادة سانتا في دي بوغوتا.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الكولومبي الحالي “إيفان دوكي على تويتر: “أتأسف بعمق لوفاة صديق كبير لي،

ولكولومبيا الرئيس السابق بيليساريو بيتانكور، إن إرثه السياسي والتاريخي والثقافي هو مثال لكل أجيال المستقبل”.

و حكم بيتانكور كولومبيا من 1982 إلى 1986، وكان أول رئيس يفتح الحوار مع المتمردين اليساريين الذين ظهروا في الستينيات.

و كان يأمل في التوصل إلى السلام في البلاد، لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.