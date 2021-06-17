وفاة الرئيس المؤسس لزامبيا عن عمر يناهز 97 عاما

توفي الرئيس المؤسس لزامبيا وبطل التحرير كينيث كاوندا عن عمر يناهز 97 عاما في مستشفى عسكري في لوساكا، اين كان يعالج من التهاب رئوي.

وكان هذا الأخير قدك حكم زامبيا منذ عام 1964، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا، حتى عام 1991.

وقال الرئيس إدجار لونجو، في رسالة عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “بالوكالة عن الأمة بأسرها وبالأصالة عن نفسي، أعزي أسرة كاوندا كلها في رحيل أول رئيس لنا والرمز الأفريقي الأصيل”.

هذا وأعلنت السلطات الزامبية الحداد لمدة 21 يوما اثر وفاة رئيسها المؤسس والذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1964 وحتى 1991.