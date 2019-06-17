وفاة الرئيس المصري المعزول “محمد مرسي” أثناء محاكمته

قال التلفزيون المصري الرسمي، إن الرئيس المصري المعزول، “محمد مرسي”، توفي خلال جلسة محاكمته، اليوم الإثنين.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، فقد توفي “محمد مرسي”، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وقال موقع “بوابة الأهرام” المصري، إن “محمد مرسي”، طلب التحدث أمام القاضي خلال جلسة المحكمة، في القضية المتعلقة بالتخابر، وقد سمح له بذلك.

وأضاف ذات المصدر، أنه عقب رفع الجلسة، أصيب “محمد مرسي” بإغماء، وتوفي على أثره.

ولفتت صحف مصرية، إلى أنه تم نقل جثمان الرئيس المصري المعزول، إلى المستشفى.