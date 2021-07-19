وفاة الرسام الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول

توفي أمس الأحد، الرسام الدنماركي، كورت فيسترجارد، صاحب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وحسب وسائل إعلام دنماركية، فقد توفي الرسام، أثناء نومه بعد فترة طويلة من اعتلال صحته، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقام الفنان، برسم 12 صورة، نشرتها صحيفة “Jyllands-Posten” اليومية المحافظة عام 2005 تحت عنوان “وجه محمد”، أثار أحدها غضبا خاصا.

وتسببت الرسوم الكاريكاتورية بغضب مسلمي العالم، كما أدت إلى احتجاجات عالمية.