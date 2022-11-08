وفاة الرقيب في الحماية المدنية بوجمعة بن ساسي

انتقل إلى رحمة الله، الرقيب في الحماية المدنية، محمد بوجمعة بن ساسي، حسب ما افاد به بيان من مديرية المصلحة ذاتها.

كما أشار البيان، إلى أن الفقيد من مواليد 17 أوت 1973. وشغل قيد حياته بالمركز المتقدم المخادمة تابع لمديرية الحماية المدنية لولاية ورقلة.

وجاء في بيان الحماية المدنية “بهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية باسم المدير العام “. و”كافة مستخدمي القطاع بمختلف رتبهم بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد”. “راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. “إنا لله و إنا إليه راجعون”.