وفاة الروائي المصري عبد الوهاب الأسواني

توفي أمس الخميس، الكاتب والروائي المصري عبد الوهاب الأسواني عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايمي في بيان إن “الأوساط الأدبية في مصر والوطن العربي فقدت أحد فرسان الرواية الذين نجحوا في خلق عوالم فكرية ساحرة من خلال مؤلفاته التي شكلت جزءا من ملامح ثقافة المجتمع المصري”.

ونعى إتحاد كتاب مصر الراحل قائلا: “رحل الأديب والمثقف الكبير ولكن تظل أعماله باقية خالدة تؤثر في الأجيال القادمة”.

وولد عبد الوهاب محمد حسن عوض اللهي في جنوب مصري بمحافظة أسواني في 1934 ومنها اكتسب إسم شهرته عبد الوهاب الأسواني.

ومن أعماله الروائية “سلمى الأسوانية” سنة 1970 التي لقيت صدى كبيراي و”وهبتالعاصفة” و”اللسان المر”

و”ابتسامة غير مفهومة” و”أخبار الدراويش” و”النمل الأبيض” و”كرم العنب”ي و”إمبراطورية حمدان”.

كما أصدر الراحل عدة مجموعات قصصية منها “مملكة المطارحات العائلية” و”للقمر وجهان” و”شال من القطيفة الصفراء”.

وتم تحويل بعض مؤلفاته إلى مسلسلات وسهرات تلفزيونية وإذاعية.