وفاة الروائي المصري “مكاوي سعيد”

توفي اليوم الروائي المصري مكاوي سعيد الذي رُشح لجائزة “البوكر” أهم الجوائز الأدبية العربية عن رواية “تغريدة البجعة” عام 2008.

ونقلت وسائل إعلام محلية ، نبأ وفاة مكاوي عن عمر ناهز 61 عاما.

مشيرة إلى البدء بإجراءات الصلاة على جثمانه في أحد مساجد القاهرة ودفنه اليوم.

والروائي الراحل من أهم كتّاب القصة والرواية في مصر.

ومن رواياته “تغريدة البجعة”، و”فئران السفينة”، و”أن تحبك جيهان”.

كما ألف عددا من الكتب منها “مقتنيات وسط البلد”.

ولد في القاهرة يوم 6 جويلية 1956، وبدأت رحلته مع الكتابة أواخر سبعينيات القرن الماضي.