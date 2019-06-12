وفاة السعيد عبادو الوزير السابق والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

توفى مساء اليوم وزير المجاهدين السابق والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو ببيته بعد معانته مع المرض.
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انتشلت اعوان الحماية المدنية جثة خمسيني في حالة متقدمة من التعفن متوفي منذ ثلاثة الى اربعة ايام، بالارض المالحة بحي المراغنية بعاصمة الولاية بالطريق الرابطة…
احتشد صبيحة اليوم الأربعاء عشرات المواطنين داخل مقر دائرة تيسمسيلت للاستفسار حول الوضعية العالقة لملفات السكن المودعة منذ ما يزيد عن 09 سنوات.
والتي تحولت حافظاتها…
أحبط أعوان الجمارك بميناء الجزائر اليوم الأربعاء محاولة تهريب 1850 علبة سجائر من نوع مارلبورو، و910 قارورة مشروبات غازية.
وحسب معلومات لـ النهار فإن فإن الكمية…
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