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وفاة السعيد عبادو الوزير السابق والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

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وفاة السعيد عبادو الوزير السابق والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين
بقلم مصطفى.ق

توفى مساء اليوم وزير المجاهدين السابق والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو ببيته بعد معانته مع المرض.


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